RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате авиаударов по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер

Фото: вследствии виаударов по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В результате ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области 14 марта погиб инженер. В общей сложности были повреждены четыре таких системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"К сожалению, вчерашний прилет по радиотехническим системам, пострадавшим в Сумской области, всего их 4, сегодня нашли одного погибшего инженера", - сообщил он

Как отметил Артюх, погибший в тот момент дежурил на этом радиотехническом оборудовании.

"Вот сегодня утром при работах по эвакуации нашли его погибшим", - добавил начальник Сумской ОВА.

Недавние атаки РФ по Сумской области

Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, 14 марта российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.

Также мы сообщали, что в Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы, под ними могут находиться люди.

Известно, что после атаки РФ по многоэтажке в Сумах 13 марта спасатели деблокировали тела двух погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область