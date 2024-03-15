В результате авиаударов по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер

В результате ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области 14 марта погиб инженер. В общей сложности были повреждены четыре таких системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.
"К сожалению, вчерашний прилет по радиотехническим системам, пострадавшим в Сумской области, всего их 4, сегодня нашли одного погибшего инженера", - сообщил он
Как отметил Артюх, погибший в тот момент дежурил на этом радиотехническом оборудовании.
"Вот сегодня утром при работах по эвакуации нашли его погибшим", - добавил начальник Сумской ОВА.
Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, 14 марта российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.
Также мы сообщали, что в Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы, под ними могут находиться люди.
Известно, что после атаки РФ по многоэтажке в Сумах 13 марта спасатели деблокировали тела двух погибших.
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