В результате авиаударов по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер

"К сожалению, вчерашний прилет по радиотехническим системам, пострадавшим в Сумской области, всего их 4, сегодня нашли одного погибшего инженера", - сообщил он

Как отметил Артюх, погибший в тот момент дежурил на этом радиотехническом оборудовании.

"Вот сегодня утром при работах по эвакуации нашли его погибшим", - добавил начальник Сумской ОВА.