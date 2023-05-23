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"Умирать не собираюсь". Лукашенко попытался успокоить на фоне слухов о его болезни

Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него якобы не было серьезной болезни и он не собирается умирать.

Как сообщает РБК-Украина, заявление диктатора приводит Telegram-канал "Пул первого".

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего", - заявил Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам здравоохранения.

Диктатор также добавил, что у него якобы не было возможности лечиться из-за поездок в Москву, Гродно и Гомель, поэтому болезнь прогрессировала.

"Вы еще мучаться со мной будете очень долго", - добавил он, обращаясь к белорусским чиновникам.

Болезнь Лукашенко

Стоит заметить, что 9 мая на параде в Москве у Лукашенко заметили перебинтованную руку. Тогда в СМИ появились слухи о том, что диктатор заболел.

Позже журналисты писали, что 13 мая его привезли в президентскую клинику под Минском. На публике он появился только 15 мая, что для него абсолютно нехарактерно.

Более детально о возможной болезни самопровозглашенного президента можете узнать в материале РБК-Украина.

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Александр ЛукашенкоБеларусь