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Попадание по многоэтажке в Киеве: спасатели обнаружили тела еще двух погибших

Фото: спасатели обнаружили тела еще двух погибших в результате попадания по многоэтажке в Киеве (Павел Петров)
Автор: Сергей Пышкин

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших под завалами в доме в Соломенском районе.

Об этом пишет городской голова Киева Виталий Кличко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме", - пишет Кличко.

В итоге, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших гражданских в результате попадания обломков российской ракеты по жилому дому.

Ночная атака на Киев 24 июня

Ночью, 24 июня, во время российских ударов, обломки вражеской ракеты попали по жилому дому в Соломенском районе. В результате в здании были повреждены квартиры на 16,17, 18 и 19 этажах. Также повреждения получили и около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке в момент попадания обломков ракеты.

В тот день, как отметили в КМВА, в воздушном пространстве Киева было уничтожено 20 вражеских ракет.

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