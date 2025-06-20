Летом легче всего похудеть! Вот как это сделать - быстро и без жестких диет
Летом худеть легче, чем в любое другое время года - и это не случайно. Высокая температура, более легкая пища и естественное уменьшение аппетита создают идеальные условия для потери лишних килограммов.
РБК-Украина также сообщает, как правильно худеть летом, чтобы достичь максимальных результатов.
Почему летом худеть легче
Диетолог Соломия Наум рассказала, что лето - это не только сезон купальников, но и идеальное время для легкого, вкусного и полезного питания. В жару люди меньше хотят тяжелой пищи.
"Организму легче выбрать салат, ягодный смузи или рыбу на гриле, чем борщ с пампушками", - добавила эксперт.
К тому же летом легкий доступ к свежим овощам, фруктам и зелени. Не надо придумывать сложные блюда и легко получить заряд витаминов, клетчатки и легкость в теле.
В солнечные дни легче больше двигаться: прогулки, плавание, поездки на природу. Все это естественно ускоряет обмен веществ.
Полезные сочетания продуктов летом, которые принесут и вкус, и результат:
- салат с помидорами, огурцами, зеленью и ложкой оливкового масла - отлично для кожи, ЖКТ и фигуры
- пита с индейкой, соусом из йогурта и зеленью - белок, пробиотики и сытость без тяжести
- арбуз с мятой и лаймом - естественное детокс-блюдо, которое освежает и очищает
Важно понимать, что еда должна не только бить вкусной, но и "работать" на вас. Часто люди тянутся к тому, что приносит кратковременное удовольствие: фастфуд, сладкое и снеки. Но это лишь пищевой мусор, который забирает энергию.
Правила эффективного похудения летом
Пейте больше воды
Стоит пить 30-35 мл на 1 кг массы тела. Избегайте сладких напитков, комбучи, газированных вод
Сезонные овощи и фрукты - ежедневно
Ешьте огурцы, кабачки, помидоры, зелень и ягоды. Фрукты - не более 2-3 порций в день (из-за сахара).
Ешьте легкую белковую пищу
Сюда относится курица, рыба, яйца и кисломолочные продукты. Не забывайте о растительном белке: нут и чечевицу.
Будьте активными, но в разумных пределах
Лучшие утренние или вечерние прогулки: плавание, велосипед и йога. Избегайте тренировок в жару (с 11:00 до 17:00)
Следите за сном
Недосыпание провоцирует переедание. Поэтому ложитесь до 23:00 и спите 7-8 часов.
Категорически избегайте:
- алкоголя (особенно пиво и коктейли)
- переедания на шашлыках и пикниках
- мороженого в избытке - лучше сделать домашнее из йогурта и фруктов
- дефицита соли (из-за пота) - добавьте немного морской соли в пищу
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Соломии Наум и сайт The economic times.