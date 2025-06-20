Летом легче всего похудеть! Вот как это сделать - быстро и без жестких диет

Летом худеть легче, чем в любое другое время года - и это не случайно. Высокая температура, более легкая пища и естественное уменьшение аппетита создают идеальные условия для потери лишних килограммов.

РБК-Украина также сообщает, как правильно худеть летом, чтобы достичь максимальных результатов.

Почему летом худеть легче

Диетолог Соломия Наум рассказала, что лето - это не только сезон купальников, но и идеальное время для легкого, вкусного и полезного питания. В жару люди меньше хотят тяжелой пищи.

"Организму легче выбрать салат, ягодный смузи или рыбу на гриле, чем борщ с пампушками", - добавила эксперт.

К тому же летом легкий доступ к свежим овощам, фруктам и зелени. Не надо придумывать сложные блюда и легко получить заряд витаминов, клетчатки и легкость в теле.

В солнечные дни легче больше двигаться: прогулки, плавание, поездки на природу. Все это естественно ускоряет обмен веществ.

Полезные сочетания продуктов летом, которые принесут и вкус, и результат:

салат с помидорами, огурцами, зеленью и ложкой оливкового масла - отлично для кожи, ЖКТ и фигуры

пита с индейкой, соусом из йогурта и зеленью - белок, пробиотики и сытость без тяжести

арбуз с мятой и лаймом - естественное детокс-блюдо, которое освежает и очищает

Важно понимать, что еда должна не только бить вкусной, но и "работать" на вас. Часто люди тянутся к тому, что приносит кратковременное удовольствие: фастфуд, сладкое и снеки. Но это лишь пищевой мусор, который забирает энергию.

Правила эффективного похудения летом

Пейте больше воды

Стоит пить 30-35 мл на 1 кг массы тела. Избегайте сладких напитков, комбучи, газированных вод

Сезонные овощи и фрукты - ежедневно

Ешьте огурцы, кабачки, помидоры, зелень и ягоды. Фрукты - не более 2-3 порций в день (из-за сахара).

Ешьте легкую белковую пищу

Сюда относится курица, рыба, яйца и кисломолочные продукты. Не забывайте о растительном белке: нут и чечевицу.

Будьте активными, но в разумных пределах

Лучшие утренние или вечерние прогулки: плавание, велосипед и йога. Избегайте тренировок в жару (с 11:00 до 17:00)

Следите за сном

Недосыпание провоцирует переедание. Поэтому ложитесь до 23:00 и спите 7-8 часов.

Категорически избегайте: