RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Влада Південної Кореї просить громадян утриматися від поїздок через четверту хвилю COVID-19

Автор: РБК-Україна

Влада Південної Кореї просить громадян утриматися від поїздок через четверту хвилю COVID-19. Прем'єр-міністр Кім Бу Кюм закликав звести до мінімуму поїздки у відпустку і попросив компанії проявити гнучкість, дозволяючи людям працювати з дому на тлі нестачі вакцин в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поширення вірусу прискорилося, оскільки штам "Дельта" став домінуючим в країні, а органи влади не змогли відстежити передачу вірусу в піковий літній сезон для внутрішніх поїздок.

Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) повідомило про 1 990 нових випадків зараження COVID-19 за четвер, при цьому в середу було зареєстровано найвище щоденне число - 2 223 інфекцій.

З початку липня щоденні випадки зараження коронавірусом вперше піднялися вище 1 100, і продовжують зростати. Уряд заявив, що нинішня хвиля інфекцій ще не досягла свого піку.

Загальна кількість хворих в країні становить 220 182, з них 2 144 померли.

На тлі цього прем'єр закликав громадськість звести до мінімуму поїздки і збори в наступні три дні, а також закликав тих, хто повертається з місць відпочинку, пройти тестування на COVID-19, особливо перед тим, як відправитися на роботу.

Нагадаємо, що на борту південнокорейського есмінця стався спалах COVID: заразилися більше 80% моряків.

Також ми писали про спалах коронавірусу в Південній Кореї і посилення карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Корея