Влада Південної Кореї просить громадян утриматися від поїздок через четверту хвилю COVID-19

Поширення вірусу прискорилося, оскільки штам "Дельта" став домінуючим в країні, а органи влади не змогли відстежити передачу вірусу в піковий літній сезон для внутрішніх поїздок.

Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) повідомило про 1 990 нових випадків зараження COVID-19 за четвер, при цьому в середу було зареєстровано найвище щоденне число - 2 223 інфекцій.

З початку липня щоденні випадки зараження коронавірусом вперше піднялися вище 1 100, і продовжують зростати. Уряд заявив, що нинішня хвиля інфекцій ще не досягла свого піку.

Загальна кількість хворих в країні становить 220 182, з них 2 144 померли.

На тлі цього прем'єр закликав громадськість звести до мінімуму поїздки і збори в наступні три дні, а також закликав тих, хто повертається з місць відпочинку, пройти тестування на COVID-19, особливо перед тим, як відправитися на роботу.