Влада Шрі-Ланки попередила про можливі теракти в мечетях

Влада Шрі-Ланки попередила про загрозу терактів в мечетях острова, у зв'язку з цим прийняті додаткові заходи безпеки. Про це повідомляє газета The Sunday Times з посиланням на заступника головного інспектора поліції Шрі-Ланки Приянтху Джаякоді.

Повідомляється, що раніше в соціальних мережах з'явилися фотографії службових паперів, що свідчать про загрозу атак на мечеті, однак влада не підтверджували достовірність цих документів.

"У зв'язку з новими можливими терактами була посилена безпека біля всіх мечетей. Не варто турбуватися", - наводить газета слова Джаякоді.

Також міністр поштової служби і мусульманських релігійних справ країни Абдул Халім Мохамед Хашим закликав мусульман острова утриматися від масових зібрань на п'ятничну молитву в знак солідарності з католицькою громадою після терористичних атак в неділю.

Нагадаємо, на Шрі-Ланці стався вибух за приміщенням суду міста Пугода на пустирі.

Серія вибухів на Шрі-Ланці сталася вранці 21 квітня. Вибухи прогриміли в церкві святого Антонія у Коломбо, в церкві святого Себастьяна в Негомбо (30 км на північ від Коломбо), в церкві в місті Баттикалоа на сході острова. Також у готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби. За останніми даними, в результаті вибухів загинуло близько 360 осіб.

Поліція вже затримала 60 підозрюваних. Відповідальність за теракти взяло "Ісламська держава".