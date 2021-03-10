Влада РФ заявила про уповільнення роботи Twitter і пригрозила заблокувати його

Роскомнагляд стверджує, що Twitter в період з 2017 року не видаляє контент, який "схиляє неповнолітніх до вчинення самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів".

Там заявили, що направили понад 28 тисяч первинних і повторних вимог "про видалення протиправних посилань та публікацій".

"Станом на 10 березня 2021 року не віддаленими залишаються 3168 матеріалів із забороненою інформацією (у тому числі 2569 із закликами до вчинення суїциду неповнолітніми, 450 з дитячою порнографією, 149 з інформацією про використання наркотиків). Останнім яскравим прикладом стало демонстративне ігнорування вимог регулятора (на відміну від інших соціальних мереж Twitter не вилучив матеріали) про видалення закликів до неповнолітніх про скоєння масового суїциду 3 березня 2021 року (нагадаємо, що в цей день, за повідомленнями правоохоронних органів, було попереджено кілька спроб скоєння суїциду неповнолітніми)", - йдеться в повідомленні.

Роскомнагляд вніс Twitter "в перелік загроз".

"З метою захисту російських громадян і примусу інтернет-сервісу до виконання законодавства на території Російської Федерації щодо Twitter з 10 березня 2021 року вжито заходи централізованого реагування, а саме первинне уповільнення швидкості роботи сервісу "згідно з регламентом". Уповільнення буде реалізовано на 100% мобільних пристроїв і на 50% стаціонарних пристроїв", - йдеться в повідомленні.

У Роскмонагляді також додали, що в разі продовження ігнорування інтернет-сервісом Twitter вимоги російського закону, "заходи впливу будуть продовжені згідно з регламентом реагування (аж до блокування) до тих пір, поки заклики до вчинення самогубств неповнолітніми, дитяча порнографія, а також інформація про використання наркотичних засобів не будуть видалені"