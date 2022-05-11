Влада РФ заявила про загибель людини в Бєлгородській області нібито після обстрілу ЗСУ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Солохи нібито обстріляли українські військові. Унаслідок атаки щонайменше загинула одна людина, шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Гладкова.