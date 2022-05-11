Влада РФ заявила про загибель людини в Бєлгородській області нібито після обстрілу ЗСУ
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Солохи нібито обстріляли українські військові. Унаслідок атаки щонайменше загинула одна людина, шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Гладкова.
Потерпілий помер від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.
За словами Гладкова, це "найважчий випадок обстрілів" за останній час, і нібито був зруйнований один житловий будинок.
У соцмережах очевидці поширювали фотографії та відео задимлення на місці села, але Гладков сказав, що це нібито палають очерети в околицях села, а будинки і село не палають.
Відзначимо, раніше в російському Бєлгороді заявили про пошкоджене залізничне полотне у Щебекинском районі.
Також повідомлялося, що в Курській області біля кордону з Україною обвалився залізничний міст, причини інциденту встановлюються.
До цього вночі біля Бєлгорода в селі Червоний Жовтень стався сильний вибух на військових складах, викликавши у місцевих жителів справжню паніку-мережі "вибухнули" різноманітними повідомленнями про українські ДРГ, евакуацію з міста, розставлені мітки та інше. Тоді в результаті події постраждали четверо російських військових. Влада пояснила причину вибуху "людським фактором".
Українська розвідка повідомляла, що російське керівництво планує здійснити теракти на своїх територіях. Таким чином Росія може звинуватити Україну і посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві.
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