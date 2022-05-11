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Влада РФ заявила про загибель людини в Бєлгородській області нібито після обстрілу ЗСУ

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Бєлгород, Середа 11 травня 2022 23:31
Влада РФ заявила про загибель людини в Бєлгородській області нібито після обстрілу ЗСУ Фото: Бєлгородська область піддалася обстрілу (zhest_belgorod)
Автор: Артур Родивилов

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Солохи нібито обстріляли українські військові. Унаслідок атаки щонайменше загинула одна людина, шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Гладкова.

Потерпілий помер від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.

За словами Гладкова, це "найважчий випадок обстрілів" за останній час, і нібито був зруйнований один житловий будинок.

У соцмережах очевидці поширювали фотографії та відео задимлення на місці села, але Гладков сказав, що це нібито палають очерети в околицях села, а будинки і село не палають.

Відзначимо, раніше в російському Бєлгороді заявили про пошкоджене залізничне полотне у Щебекинском районі.

Також повідомлялося, що в Курській області біля кордону з Україною обвалився залізничний міст, причини інциденту встановлюються.

До цього вночі біля Бєлгорода в селі Червоний Жовтень стався сильний вибух на військових складах, викликавши у місцевих жителів справжню паніку-мережі "вибухнули" різноманітними повідомленнями про українські ДРГ, евакуацію з міста, розставлені мітки та інше. Тоді в результаті події постраждали четверо російських військових. Влада пояснила причину вибуху "людським фактором".

Українська розвідка повідомляла, що російське керівництво планує здійснити теракти на своїх територіях. Таким чином Росія може звинуватити Україну і посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві.

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