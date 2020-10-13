Влада РФ повинна прозоро розслідувати причини отруєння Навального, - Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вказав, що російський уряд має ретельно розслідувати причини отруєння опозиціонера Олексія Навального. Раніше в ЄС погодили підготовку санкцій проти причетних до отруєння російського політика.

Про це він сказав в ході розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

"Російський уряд має зробити все можливе для ретельного розслідування цього злочину в умовах повної прозорості та повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХО)", - заявив Боррель.

Раніше РБК-Україна писало, що в цьому році США можуть запровадити нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням Навального.

Також повідомлялося, що під європейські санкції через Навального можуть потрапити 9 осіб.