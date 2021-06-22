"Влада" окупованого Криму виступила за 100% вакцинацію працівників сфери послуг

Окупаційна "влада" Криму рекомендувала керівникам підприємств сфери послуг провести стовідсоткову вакцинацію співробітників від коронавірусу. Зміни внесені в "указ" "глави республіки" про режим підвищеної готовності.

У "документі" рекомендується керівникам організацій, підприємств, установ незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальним підприємцям, які надають послуги з санаторно-курортного лікування, організації відпочинку та оздоровлення дітей, громадського харчування, екскурсійного обслуговування, а також надають транспортні послуги, імунізувати 100% співробітників проти коронавірусної інфекції.

Рекомендації не поширюються на співробітників, що мають медичні протипоказання.