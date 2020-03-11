Влада Молдови вводить штрафи за поширення паніки через коронавірус

Уряд Молдови має намір ввести штрафи за поширення паніки через спалаху коронавірусу. Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, передають молдавські ЗМІ.

За його словами, Вища рада безпеки Молдови прийняла рішення створити осередок для управління ситуацією у зв'язку з розповсюдженням вірусу. Керуватиме сам Додон або прем'єр-міністр Іон Кіку.

Правоохоронні органи Молдови будуть стежити за тим, щоб бізнес не скористався панікою серед громадян і не підвищив ціни на продукти, медичні товари. Додон підкреслив, що в питанні коронавірусу налагоджено контакт і з придністровською адміністрацією. Зокрема, офіційний Кишинів поставляє тести в Тирасполь, на сьогодні перевірено чотири людини, які летіли в одному літаку з зараженою молдаванкою.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряд Молдови затвердить штрафи для тих, хто провокує паніку серед населення. За словами Додона, покарання також може включати тюремне ув'язнення.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я Молдови підтвердило перший випадок захворювання на коронавірус. Зараженою виявилася 48-річна жінка, яка повернулася до Кишинева з Італії. На сьогодні відомо про три випадки коронавірусу в країні.