"Влада" Криму повідомила про перший випадок коронавірусу

В окупованому Росією Криму вперше підтвердили випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "голови" Криму Сергія Аксьонова в Facebook.

За його словами, зараження коронавірусом виявили у жителя півострова, який нещодавно повернувся з Франції. Після повернення в окупований Крим, чоловік був госпіталізований з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції.

"Результат підтверджений в установленому порядку. Пацієнт отримує необхідне лікування відповідно до чинного протоколу. Стан хворого середнього ступеня тяжкості", - заявив Аксьонов.

Зазначається, що вже було встановлено коло контактних осіб, їх помістили на ізоляцію. За контактними особами спостерігають медики, також організовано лабораторне дослідження на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії помер перший пацієнт з коронавірусом. При цьому російські медики заперечують, що причиною смерті хворого став саме COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Волинській ОДА повідомили про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом в області. Коронавірус виявили у жителя села Липи, який нещодавно повернувся з Франції.