Влада КНДР попередила про загрозу зараження коронавірусом від "дивних об'єктів"

У статті видання наголошується, що в умовах поширення коронавірусної інфекції в світі громадяни країни повинні мати "загальну і достатню обізнаність про карантин".

"Навіть коли йде дощ, жовтий пил або ви спостерігаєте як летять перелітні птахи або вітер забирає дивні об'єкти, то це не просто природне явище, а спосіб, яким може бути занесений злоякісний вірус", — зазначає газета.

У таких ситуаціях громадян КНДР влада закликала проявляти пильність. "Підтримуючи і контролюючи один одного при дотриманні громадського карантину дозволить привести до того, що ми переможемо в цій битві. Давайте надійно захищати благополуччя нашої країни і народу, постійно зберігаючи напружену і мобілізовану обстановку", - підкреслюється в статті.

Видання також наводить слова північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який закликає дотримуватися карантину. Він також визнав, що ситуація в охороні здоров'я країни посилюється.

У статті північнокорейського видання немає інформації, чи є хворі коронавірусом в КНДР. При цьому газета детально розповідає про випадки інфікування COVID-19 у світі, а також про жорсткі заходи, які приймають уряди інших країн.