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Влада Китаю погрожує обмежувальними заходами для нещеплених від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Влада Китаю загрожує обмежувальними заходами для нещеплених, включаючи заборону на лікарні. Нові суворі правила будуть накладені на численні міста другого рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Згідно з новим урядовим повідомленням, в місті Чусюн в південній провінції Юньнань, де проживає близько 510 тисяч осіб, всі жителі старше 18 років повинні отримати хоча б одну дозу вакцини до 23 липня.

"Тим, хто не вкладеться в термін, не буде дозволено входити в громадські установи, включаючи лікарні, будинки престарілих, дитячі садки і школи, бібліотеки, музеї і в'язниці, або користуватися громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.

Аналогічні повідомлення були випущені владою принаймні в десятці міст і округів по всій країні, в тому числі шести в східній провінції Цзянсі, одному в Сичуані, одному в Гаунгсі і трьох в провінції Фуцзянь.

Згідно з офіційним повідомленням, опублікованому у понеділок, округ Тяньхе в центральній провінції Хенань пригрозив припинити виплату заробітної плати і звільнити будь-якого державного службовця, якому не зроблено щеплення до 20 липня.

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