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Влада Ізраїлю заявила про високу ефективність третьої дози щеплення від коронавірусу

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Ізраїль, Понеділок 23 серпня 2021 02:33
Влада Ізраїлю заявила про високу ефективність третьої дози щеплення від коронавірусу Фото: влада Ізраїлю заявила про високу ефективність третьої дози щеплення від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Влада Ізраїлю заявила про високу ефективність третьої дози щеплення від коронавірусу. Опубліковані дані МОЗ, що стосуються захворюваності коронавірусом серед осіб, які отримали третю, бустерну дозу, щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

З 1,1 млн ізраїльтян, які зробили третє щеплення, коронавірус був виявлений у 2790 осіб (0,2% від усіх щеплених бустерною дозою).

187 осіб (0,01%) потрапили з коронавірусом до лікарні. У 88 осіб (0,008%) хвороба протікала у важкій формі.

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