Влада Італії проти повторної ізоляції для боротьби з коронавірусом

Уряд Італії не планує повторно вводити ізоляцію громадян, незважаючи на поширення коронавірусу. Ніяких блокувань регіонів, ніяких червоних зон не буде.

Про це міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца сказав в інтерв'ю газеті La Stampa.

"Нової ізоляції не буде", - заявив він.

При цьому він зазначив, що нинішню ситуацію не можна порівняти з лютим-березнем, коли система охорони здоров'я була на межі колапсу. Крім того, тоді відстеження заражень коронавірусом і ізоляція хворих була утруднена.

За його словами, позиція уряду полягає в тому, що не буде ніяких блокувань, ніяких закриттів регіонів, ніяких червоних зон, а школи відкриються в будь-якому випадку.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Італії заборонив роботу нічних клубів і дискотек, а також ввів обов'язковий масковий режим на відкритому повітрі в деяких районах в нічний час.

Нагадаємо, за даними опитування Центру "Соціс" і Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена і що є багато інших, більш небезпечних захворювань.