Влада Індії вимагає від соцмереж видалити дані про місцевий штам коронавірусу

Міністерство зв'язку та інформаційних технологій Індії зажадало від соцмереж видалити будь-яку інформацію про Індійському штамі коронавірусу. Використання цього терміна безпідставно.
За словами джерела в уряді Індії, згадки "індійського варіанту" викликають нерозуміння і завдають шкоди іміджу країни.
"Нам стало відомо, що в інтернеті поширюється неправдива заява, яка має на увазі, що індійський варіант коронавірусу поширюється країнами. Це чиста брехня. Всесвітня організація охорони здоров'я не пов'язувала термін індійський варіант зі штамом коронавірусу B.1.617 в жодній зі своїх доповідей", - йдеться в листі Міністерства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом коронавірусу.
Напередодні Індія пережила новий найбільш смертоносний день пандемії COVID-19. Зокрема, за добу там від хвороби померли 4 329 осіб. Загальне число хворих в Індії перевищило позначку в 25 мільйонів.