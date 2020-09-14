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Влада Харкова офіційно спростувала, що Кернес впав у кому

Автор: РБК-Україна

Інформація про те, що міський голова Харкова Геннадій Кернес впав у кому, не відповідає дійсності. Він вийшов на лікарняний, але повністю контролює ситуацію в місті.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківської міської ради.

Повідомляється, що інформація місцевих пабліків про те, що Кернес знаходиться в комі, є завідомо неправдивою.

"Геннадій Кернес дійсно знаходиться на лікарняному, але при цьому мер повністю контролює ситуацію в місті", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що Кернес захворів на коронавірус і впав в кому, а до лікарні його госпіталізували з двостороннім запаленням легенів. РБК-Україна намагалося оперативно з'ясувати правдивість цієї інформації, але в лікарні не змогли підтвердити госпіталізацію і стан мера Харкова.

Сьогодні також стало відомо, що голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник заразився коронавірусом. У нього була висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми для цієї хвороби, після чого наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

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Новини України Генадій КернесХарківкома