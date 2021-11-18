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Влада Німеччини затвердила нові заходи по боротьбі з коронавірусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Німеччини затвердила нові заходи з боротьби з коронавірусом на тлі зростання кількості хворих. Вони передбачають обов'язкову вакцинацію медперсоналу, обмеження на проведення громадських заходів та ряд інших.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Spiegel.

Серед затверджених німецьким урядом заходів, обов'язкова вакцинація медичного персоналу, а також співробітників соціальних служб. Крім того, працівники будуть зобов'язані довести, що вони вакцинувалися або недавно перенесли або мають на руках негативний результат тесту на коронавірус. Таке ж правило буде застосовуватися до громадського транспорту.

Крім цього в регіонах, де частота госпіталізацій з коронавірусом перевищує певний поріг, доступ до громадських, культурних і спортивних заходів, а також до ресторанів буде обмежений для тих, хто пройшов вакцинацію або одужав.

Нагадаємо, раніше у Німеччині схвалили бустерне COVID-щеплення для всіх дорослих.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала німців пройти вакцинацію від коронавірусу через важку ситуацію із захворюваністю.

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ГерманияКоронавірус