Влада Німеччини оголосила Британію зоною поширення мутацій коронавірусу

Включення до переліку зон поширення мутацій на практиці веде до суттєвих обмежень на поїздки. Всі прибувають зі Сполученого Королівства до Німеччини, незалежно від того, щеплені вони або перехворіли, будуть змушені відправлятися на 14-денний карантин.

Зараз у списку таких країн - одні африканські держави: Ботсвана, Зімбабве, Лесото, Малаві, Мозамбік, Намібія, Есватіні, ПАР. З понеділка до них додасться Великобританія.

В Інституті Коха на цьому тижні висловили побоювання, що поширення штаму "Омікрон" загрожує загостренням ситуації з коронавірусом і в Німеччині.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) позначила штам коронавірусу в.1.1.529, виявлений на півдні Африки, грецькою літерою "Омікрон". У заяві ВООЗ говорилося, що у цього різновиду "є велика кількість мутацій, ряд яких викликає стурбованість". Світовим епіцентром поширення Омікрон-штаму є південь Африки. Найбільше число інфікованих ним виявлено в ПАР.