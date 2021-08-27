Влада Гаїті запропонувала винагороду за відомості про вбивць президента

Уряд Гаїті виплатить понад 60 тисяч доларів тим, хто допоможе встановити місцеперебування трьох осіб, причетних до вбивства президента країни Жовенеля Моіза. Інцидент трапився в липні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE .

Моіз був смертельно поранений в ході нападу невідомих на його резиденцію 7 липня, вогнепальні поранення також отримала його дружина.

Пізніше влада оголосила, що до групи нападників входили 26 громадян Колумбії, частина з яких вже заарештована. Всього у справі про вбивство затримано понад 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аітьєн на півночі республіки.