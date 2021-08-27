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Влада Гаїті запропонувала винагороду за відомості про вбивць президента

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Гаїті, П'ятниця 27 серпня 2021 06:19
Влада Гаїті запропонувала винагороду за відомості про вбивць президента Фото: убитий президент Гаїті Жовенель Моіз (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Гаїті виплатить понад 60 тисяч доларів тим, хто допоможе встановити місцеперебування трьох осіб, причетних до вбивства президента країни Жовенеля Моіза. Інцидент трапився в липні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

Серед розшукуваних - колишня суддя Касаційного суду республіки Вендель Кок-Тело, екс-співробітник Міністерства юстиції Жозеф-Фелікс Бадьє і колишній сенатор Джон-Жоель Жозеф.

Моіз був смертельно поранений в ході нападу невідомих на його резиденцію 7 липня, вогнепальні поранення також отримала його дружина.

Пізніше влада оголосила, що до групи нападників входили 26 громадян Колумбії, частина з яких вже заарештована. Всього у справі про вбивство затримано понад 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аітьєн на півночі республіки.

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