Влада Гаїті запропонувала винагороду за відомості про вбивць президента
Уряд Гаїті виплатить понад 60 тисяч доларів тим, хто допоможе встановити місцеперебування трьох осіб, причетних до вбивства президента країни Жовенеля Моіза. Інцидент трапився в липні поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.
Серед розшукуваних - колишня суддя Касаційного суду республіки Вендель Кок-Тело, екс-співробітник Міністерства юстиції Жозеф-Фелікс Бадьє і колишній сенатор Джон-Жоель Жозеф.
Моіз був смертельно поранений в ході нападу невідомих на його резиденцію 7 липня, вогнепальні поранення також отримала його дружина.
Пізніше влада оголосила, що до групи нападників входили 26 громадян Колумбії, частина з яких вже заарештована. Всього у справі про вбивство затримано понад 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аітьєн на півночі республіки.