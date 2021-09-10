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Влада Франції вирішила надати громадянство 12 000 осіб, які допомагали боротися з COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Влада Франції вирішила надати громадянство 12 000 осіб, які допомагали боротися з COVID-19. Це медичні працівники, охоронці, прибиральниці, а також ті, хто доглядав за дітьми медиків, поки ті займалися хворими COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

З 16 381 поданої заяви на громадянство прийнято 12 012.

Відзначається, що у вересні 2020 року МВС Франції запропонувало тим, хто активно включився в боротьбу проти COVID-19, подати заявку на швидку натуралізацію.

Крім скорочення терміну розгляду заяви на отримання громадянства (який зазвичай займає до двох років), влада зменшила необхідний термін проживання у Франції - з п'яти до двох років.

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Франція