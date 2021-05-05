Влада Дніпра закликала жителів не відвідувати кладовища в поминальні дні через коронавірус

До жителів Дніпра із закликом не відвідувати кладовища в поминальні дні звернувся військовий капелан Дмитро Поворотний. Він зазначив, що релігійної складової в цьому немає і пом'янути померлих рідних і близьких можна вдома щирою молитвою.

Доктор медичних наук, залужений лікар України, депутат міської ради Дніпра Євгенія Дитятковська в свою чергу зазначила, що кількість хворих коронавірусом в місті збільшується і міська Охорона здоров'я працює на межі. "Закликаємо городян не відвідувати місця масового скупчення людей, щоб не підхопити цю хворобу. Давайте утримаємося від відвідування кладовищ, всі разом будемо дотримуватися всіх правил", - уточнила вона.

Заступник начальника управління транспорту Дніпровської міської ради Олександр Лещенко зазначив, що в поминальні дні не будуть організовані додаткові та спеціальні маршрути для підвезення людей на кладовища.

Заступник начальника Головного управління відділу Нацполіції в Дніпропетровській області Роман Дорош додав, що в поминальні дні правоохоронці чергуватимуть на кладовищах і стежити за дотриманням правопорядку і карантинних норм.