Влада Білорусі не буде розслідувати смерть першого загиблого на протестах

"Своїми діями Тарайковский провокував правоохоронців, вони не знали його справжні мотиви і цілі його дій", - заявив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич.

На думку слідства, співробітники правоохоронних органів в даних умовах мали право використовувати нелетальну зброю "для відвернення більш тяжких наслідків, що відповідає чинному законодавству".

Зазначимо, Олександр Тарайковский отримав смертельне поранення 10 серпня на вулиці Притицького в Мінську. Він став першою жертвою в ході протестів у Мінську.

Друга жертва - 25-річний Олександр Вихор, якого затримали в Гомелі 9 серпня. Через два дні стало відомо, що його немає в живих.