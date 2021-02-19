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Влада Білорусі не буде розслідувати смерть першого загиблого на протестах

Автор: Анастасія Рокитна

Слідчий комітет Білорусі відмовився порушувати кримінальну справу за фактом загибелі Олександра Тарайковского. Це перший загиблий на протестах.

Про це повідомляє "БелТА".

"Своїми діями Тарайковский провокував правоохоронців, вони не знали його справжні мотиви і цілі його дій", - заявив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич.

На думку слідства, співробітники правоохоронних органів в даних умовах мали право використовувати нелетальну зброю "для відвернення більш тяжких наслідків, що відповідає чинному законодавству".

Зазначимо, Олександр Тарайковский отримав смертельне поранення 10 серпня на вулиці Притицького в Мінську. Він став першою жертвою в ході протестів у Мінську.

Друга жертва - 25-річний Олександр Вихор, якого затримали в Гомелі 9 серпня. Через два дні стало відомо, що його немає в живих.

Нагадаємо, у Білорусі з серпня кілька місяців проходили масштабні акції протесту через сфальсифіковані вибори президента. Люди вимагали відставки Олександра Лукашенка. Європейський Союз і США ввели санкції проти нього і його оточення.

У свою чергу влада Британії також оголосила нові санкції проти Білорусі. У цей список увійшли 27 осіб - це чиновники, співробітники правоохоронних органів і державних ЗМІ.

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