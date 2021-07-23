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Влада Афганістану звинуватила талібів у вбивстві сотні мирних жителів в Кандагарі

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Афганістан, П'ятниця 23 липня 2021 03:19
Влада Афганістану звинуватила талібів у вбивстві сотні мирних жителів в Кандагарі Фото: Афганістан звинуватив талібів у вбивстві сотні мирних жителів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Уряд Афганістану звинуватило екстремістське угруповання "Талібан" у вбивстві не менше 100 мирних жителів в районі Спін-Болдак провінції Кандагар. Ця територія розміщена біля кордону з Пакистаном і зараз знаходиться під контролем талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tolo News.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану підтвердило повідомлення про те, що в Спін-Болдак було вбито більше сотні мирних жителів без будь-якої причини.

"Жорстокі терористи за наказом своїх босів з Пенджабу (Пакистан) влаштували засідку на будинки ні в чому не винних афганців в певних районах Спін-Болдака, розграбували будинки і вбили 100 невинних людей", - повідомив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Мірваіс Станекзай.

Це підтвердили і в Міністерстві оборони Афганістану. Там кажуть, що таліби грабують будинки мирних жителів і урядових установ.

"Вони (Талібан) навіть вдавалися до розграбування будинків мирних жителів і урядових установ, включаючи руйнування громадської інфраструктури. Вони також вбили мирних жителів",- сказав прес-секретар Міністерства оборони Рухолла Ахмадзай.

Також член провінційної ради Кандагара Фіда Мохаммад Афган розповів, що бойовики вивели двох його синів з дому за день до свята, а потім вбили їх.

"Деякі кажуть, що відвезли 380 осіб, а вбиті досі лежать", - сказав Фіда Мохаммад Афган.

При цьому представник Талібану Забіхулла Муджахід відкинув звинувачення про вбивство мирних жителів.

Нагадаємо, що "Талібан" захопив більшу частину кордону з Пакистаном. Йдеться про прикордонний пункт перетину з Пакистаном Спін-Болдак, який є другим за завантаженістю і має вихід до моря.

Раніше повідомлялося, що США схвалили 8000 заявок від жителів Афганістану, які допомагали американським військовим.

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