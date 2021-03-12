Зеленський має підтримати інвесторів під час кризи в "зеленій" енергетиці, - АТП

"Два роки тому в Давосі влада казала: інвестуйте в Україну, у відновлювальну енергетику. Ми підписуємо контракт, ми обіцяємо, приходьте. Компанії інвестували 3 мільярди євро, і раптом правила гри змінилися. Влада сказала: вибачте, ми не можемо виконати обіцяне. Якщо питання не буде вирішене, то доведеться сказати "до побачення" багатьом новим інвестиціям", - сказав Гундер.

Він підкреслив, що владі потрібно піклуватися про компанії, які інвестують в Україну, бо саме через них потенційні інвестори дізнаються про умови ведення бізнесу в Україні.

За його словами, у 2020 році в Україні був відплив прямих іноземних інвестицій. Частково це пов'язано з кризовою ситуацією через коронавірус, але велику роль тут відіграв і конфлікт між державою та інвесторами у відновлювану енергетику.

"Невиконання взятих на себе зобов'язань, нехтування нормами законодавства дають сигнал потенційним інвесторам у будь-яких галузях, які регулюються державою, що правила гри можуть змінюватися в будь-який момент", - додав президент АТП.

Він підкреслив, що це впливає та буде впливати не лише на реалізацію проєктів у сфері відновлюваних джерел електроенергії. Поточна криза унеможливить залучення інвестицій і в будівництво гнучких генеруючих потужностей, і в розвиток систем накопичення енергії, і в проекти, пов'язані з реалізацією European Green Deal.

"Неможливо залучати інвестиції на фоні невиконання обіцянок перед інвесторами, які вже працюють у країні", - зазначив Гундер.