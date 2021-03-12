ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський має підтримати інвесторів під час кризи в "зеленій" енергетиці, - АТП

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 13:04
Зеленський має підтримати інвесторів під час кризи в "зеленій" енергетиці, - АТП Фото: Андрій Гундер (epravda.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Влада не виконала зобов'язання перед інвесторами у відновлювану енергетику і не забезпечила стабільний інвестклімат в країні. Президент має підтримати інвесторів під час кризи, що склалась.

Про це в інтерв’ю "Економічній правді" заявив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

"Два роки тому в Давосі влада казала: інвестуйте в Україну, у відновлювальну енергетику. Ми підписуємо контракт, ми обіцяємо, приходьте. Компанії інвестували 3 мільярди євро, і раптом правила гри змінилися. Влада сказала: вибачте, ми не можемо виконати обіцяне. Якщо питання не буде вирішене, то доведеться сказати "до побачення" багатьом новим інвестиціям", - сказав Гундер.

Він підкреслив, що владі потрібно піклуватися про компанії, які інвестують в Україну, бо саме через них потенційні інвестори дізнаються про умови ведення бізнесу в Україні.

За його словами, у 2020 році в Україні був відплив прямих іноземних інвестицій. Частково це пов'язано з кризовою ситуацією через коронавірус, але велику роль тут відіграв і конфлікт між державою та інвесторами у відновлювану енергетику.

"Невиконання взятих на себе зобов'язань, нехтування нормами законодавства дають сигнал потенційним інвесторам у будь-яких галузях, які регулюються державою, що правила гри можуть змінюватися в будь-який момент", - додав президент АТП.

Він підкреслив, що це впливає та буде впливати не лише на реалізацію проєктів у сфері відновлюваних джерел електроенергії. Поточна криза унеможливить залучення інвестицій і в будівництво гнучких генеруючих потужностей, і в розвиток систем накопичення енергії, і в проекти, пов'язані з реалізацією European Green Deal.

"Неможливо залучати інвестиції на фоні невиконання обіцянок перед інвесторами, які вже працюють у країні", - зазначив Гундер.

Нагадаємо, в січні 2020 року Володимир Зеленський на форумі у Давосі озвучив декілька пропозицій інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україні. Серед них - податкові канікули і так звані "інвестиційні няні" від держави.

10 березня поточного року представники іноземних інвесторів написали листа до президента з вимогою втрутитись в критичне ігнорування владою умов меморандуму щодо відновлюваної енергетики, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену у 2020 році "зелену" електроенергію.

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 1 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Сполучені Штати Америки
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації