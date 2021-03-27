Тернопільська область отримала "останнє попередження" за вакцинацію позачергово

У Тернопільській області співробітники двох приватних компаній щепилися від коронавірусу позачергово, порушивши протокол вакцинації. Обласній владі дали "перше і останнє попередження" у зв'язку з інцидентом.

"У Тернопільській області відбулося неприємне і відверто безсовісна подія, коли позачергово були вакциновані працівники декількох приватних підприємств. Це сталося в порушення існуючого порядку вакцинації", - зазначив Тимошенко.

За його словами, вакцинація повинна проходити чітко за затвердженою дорожньою картою. Зараз в країні триває другий етап вакцинації, на якому повинні щепитися люди з дуже високим ризиком інфікування і ті, хто надає медичні послуги. Тимошенко додав, що обласна влада Тернопільської області вже отримала "перше і останнє попередження з цього інциденту".

"Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні - було помилкою, всі відповідальні особи в області повинні це чітко розуміти. Ми сподіваємося, що подібне більше не повториться - ні у Тернопільській, ні в інших областях", - зазначили в Офісі президента.

Як повідомляла раніше Liga.net, 24 березня у Тернополі позачергово препаратом Covishield вакцинували співробітників "Агропродсервіс" і "Тернопільського м'ясокомбінату". Обидві компанії опублікували фото процесу вакцинації в соцмережах, проте пізніше дані пости видалили.

Представники компанії "Агропродсервіс" пояснили, що для отримання вакцин вони звернулися з відповідним листом-проханням нібито в Центр первинної медицини. Зазначається, що засновником компанії "Агропродсервіс" є нинішній депутат Верховної ради з групи "За майбутнє" Іван Чайківський. До обрання в парламент він був директором цієї компанії.