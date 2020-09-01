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Влада зможе оперативно знайти гроші для боротьби з COVID-19, - Разумков

Автор: Максим Зайченко

Влада зможе оперативно знайти гроші на засоби по боротьбі з коронавірусом, якщо буде така необхідність. Частина грошей з фонду боротьби з коронавірусом була спрямована на інфраструктурні проекти.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

"Так, дійсно частина (грошей з фонду - ред.) була спрямована на велике будівництво, але, я впевнений, якщо буде необхідність забезпечити українців засобами для боротьби коронавірусом, то Верховна рада зможе це забезпечити в оперативному режимі, але це залежить і від Кабінету міністрів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому гроші з "коронавірусного" фонду йдуть на дороги. Зазначимо, що у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн.

Також РБК-Україна писало, що адаптивний карантин в Україні можуть продовжити й після 31 жовтня, однак уряд не планує повторювати повний локдаун країни.

Зазначимо, раніше Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до листопада.

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