Влада не приховує свої помилки, - Єрмак

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак визнав, що влада у своїй роботі допускає помилки і готова прислухатися до критики. Про це він сказав в інтерв'ю "KRYM – критичне мислення".

За словами Єрмака, деякі процеси і зміни відбуваються з помилками, але ці помилки виправляються.

"Не все можна сьогодні взяти з чистого аркуша і одночасно виправити. Так, приймалися рішення (у Верховній Раді - ред.), які не відповідають тому, що було записано в програмі партії ("Слуга народу", - ред.). Є помилки, і ми не приховуємо цього", - сказав він.

"Ми вирішили змінювати все і відразу, це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок. Їх багато, але є щире бажання міняти, рухатися вперед, робити ці реформи", - додав Єрмак.

Він зазначив, що влада прислухається до критики, якщо це саме критика, а не образи.

Нагадаємо, Єрмак заявив, що Україна буде використовувати всі можливі інструменти для повернення окупованого Росією Криму.

Також він сподівається, що на наступній зустрічі в нормандському форматі українська сторона зможе домовитися про проведення виборів на Донбасі разом з місцевими на всій території країни.