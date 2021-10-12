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Влада розгублена і не знає, як боротися з тіньовим ринком сигарет, - Южаніна

Автор: Наталія Гурковська

Депутат Верховної ради Ніна Южаніна вважає провальною боротьбу з тіньовим ринком сигарет в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа під час круглого столу, організованого Growford Institute та Інститутом Горшеніна.

"Боротьба з тіньовим ринком не має ніякого успіху, стала провальною. Причин тому декілька. Що буде далі відбуватися, я не можу сказати навіть орієнтовно, тому що я бачу повну розгубленість в профільному комітеті, де я працюю, і не бачу якогось розуміння, яким шляхом іти у цій боротьбі, в Міністерстві фінансів", - заявила вона.

За її словами, рішення влади часто приймаються на емоціях та без глибокого розуміння ринку. На думку Южаніної, саме таким є податковий законопроект №5600, де заклали, в тому числі, підвищення акцизу на сигарети.

"Мені здається, що законопроект 5600 буде прийнято найближчим часом. Очевидно, що у влади немає іншої альтернативи, де взяти швидкі і гарантовані гроші, і вони бачать їх у саме у цьому напрямку", - сказала вона.

Депутат сумнівається, що підвищення ставок призведе до очікуваного підвищення податкових надходжень.

"Я давала запит щодо співвідношення підвищення проіндексованої ставки, яка працює з 1 січня 2021 року, і надходжень до бюджету - чи є пряма кореляція? Її нема. Але не всі це сприймають як факт. Якщо говорити про кількість сигарет, з яких сплачені податки, і порівняти з минулим відповідним періодом, вони значно менші, ніж були. Це насправді означає або зменшення виробництва, або збільшення тіньового обігу", - сказала Южаніна.

Як повідомлялося, раніше під час цього ж круглого столу в Growford Institute заявили, що високий рівень тінізації тютюнового ринку в Україні пов'язаний з трьома основними факторами.

Крім того, дослідники незалежної неурядової організації Growford Institute встановили, що швидке збільшення акцизного навантаження на виробництво сигарет не призводить до пропорційного зростання податкових надходжень, а навпаки - стимулює розвиток нелегального ринку.

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