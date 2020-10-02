Влада могла повністю підготувати країну до боротьби з COVID-19 за 5 млрд грн, - Палиця

Не політиків і не місцеві вибори треба звинувачувати в погіршенні ситуації з коронавірусом, а безвідповідальність центральної влади, яка за півроку не спромоглася підготувати країну до боротьби з епідемією.

Про це заявив лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Я зі здивуванням прочитав виступ президента в Рівному, де він звинуватив політиків і місцеві вибори в зростанні захворюваності на коронавірус. Що, коли був жорсткий карантин, країна не мала такої кількості захворювань. Я хочу відповісти президенту. Люди пішли на карантин, бо були налякані. Вони дали владі підготуватися. Вони втратили робочі місця, втратили свій бізнес, міста втратили податки, обласні бюджети втратили податки, республіканський бюджет втратив податки. Влада не підготувалася. А сьогодні розповідати про те, що треба йти на жорсткий карантин? А коштом чого будуть жити люди, коштом чого будуть виживати підприємства?" - наголосив він.

На його думку, за 5 мільярдів гривень держава могла повністю підготуватися до протидії хворобі: забезпечити тестування, ліжко-місця з подачею кисню та апарати КТ.

"Одна лабораторія, яка зможе робити 1 тисячу тестів на добу, коштує 7 мільйонів гривень. Це без загальнобудівельних робіт. За 1 мільярд гривень держава, якби півроку не тягнула когось за хвіст, могла б забезпечити 150 тисяч тестів на добу по всій країні. Усього мільярд гривень! Ще за 2 мільярди можна було б профінансувати й забезпечити 100 тисяч кисневих точок для українців. Бо коли кажуть, що в нас є ліжко-місця, це профанація, вони не забезпечені киснем і не можуть рятувати життя", - додав політик.

Також, за його словами, за 2 мільярди гривень можна було б придбати 200 комп’ютерних томографів і роздати по 8-10 у кожну область.

"Люди, які хворітимуть і помиратимуть, - будуть на совісті чиновників, які за півроку нічого не зробили й втратили довіру українців", - підсумував він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 4633 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Дніпропетровській та Сумській областях.

В цілому ж, ситуація з COVID-19 в Україні ускладнюється, це вже третій підряд антирекорд. У середу вперше виявили понад 4 тисяч нових випадків.