Влада має захистити педагогів від коронавірусу, - Суслова

Уряд зобов’язаний виділити кошти на забезпечення потреб шкіл в санітарних засобах та засобах дезінфекції в умовах епідемії коронавірусу, а Верховна рада - ухвалити законопроект 3036а, який гарантує обов’язкове медичне страхування для всіх освітян.

Про це заявила голова жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

Вона наголошує, що завдання держави - захистити людей, які забезпечують навчальний процес. Якщо цього не буде зроблено, жіночий рух політсили проведе низку акцій протесту в усіх регіонах України, аби нагадати владі про виконання своїх функцій.

"Відсьогодні через коронавірус 145 класів у школах України відправили на самоізоляцію і діти будуть навчатися вдома. Нагадаю, що Міністерство охорони здоров’я напередодні навчального року розробило санітарні правила й передбачило низку засобів (маски, дезінфекційні засоби та антисептики), які потрібні кожній школі. Але хто має все це забезпечити, невідомо. Уряд мав би виділити на це кошти, а не перекладати всю відповідальність, у тому числі фінансову, на директорів шкіл і батьків", - переконана Суслова.

Вона заявила, що жіночий рух "За майбутнє" вимагає від виконавчої та законодавчої влади виконання своїх функцій.

"Від уряду - виділення коштів на забезпечення санітарних потреб шкіл. Від Верховної ради - ухвалити законопроект 3036а, який передбачає обов’язкове медичне страхування всіх освітян, починаючи від закладів дошкільної освіти, шкіл, ПТУ, коледжів і закінчуючи вищими навчальними закладами. Наше завдання - захистити всіх людей, які забезпечують навчальний процес", - додає Суслова.

Політик обіцяє, що жіночий рух політсили буде наполягати на виконанні своїх вимог.

"Інакше ми змушені будемо вийти на страйки та мітинги протесту під кожною облдержадміністрацією, аби влада, нарешті, почула всіх освітян та всіх батьків, які сьогодні змушені нести додаткові фінансові витрати", - резюмує Суслова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії. МОЗ обговорив зміни з міжнародними партнерами, а також освітянами.