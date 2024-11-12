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Владелец ритуальной фирмы "Петр Великий" Ландарь сообщила, что неизвестные угрожают ей убийством

Вторник 12 ноября 2024 11:57
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Владелец ритуальной фирмы "Петр Великий" Ландарь сообщила, что неизвестные угрожают ей убийством Фото: владелица ритуальной фирмы "Петр Великий" Ландарь сообщила, что неизвестные угрожают ей убийством
Автор: Александр Мороз

Владелец и руководитель ритуальной фирмы "Петр Великий" (названная в честь отца основательницы) Алла Ландарь сообщила, что неизвестные ей лица угрожают ей убийством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление.

Соответствующее заявление она подала в правоохранительные органы Украины. По словам Ландарь, на горячую линию фирмы обратилось лицо и начало вести разговор с диспетчером в агрессивной форме, отметив, что планирует лишить Ландарь жизни.

Приблизительно в это же время на служебный номер телефона поступил еще один звонок с другого номера, где неизвестный также выражал угрозы в его адрес.
На горячую линию фирмы звонили еще несколько раз, а на служебный номер стали посылать SMS-сообщения с угрозами.

Алла Ландарь связывает эти угрозы со своей предпринимательской деятельностью и заявляет о рейдерском захвате ее предприятия.

Также она сообщила, что не останавливаясь на угрозах 9.11.24 на территории офиса компании ПФ "Петр Великий", было совершено нападение - дверь автомобиля была прострелена огнестрельным оружием.

Подано заявление представителям правоохранительных органов с необходимостью немедленного реагирования и не допущение к совершению тяжких преступлений.

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