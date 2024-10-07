RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Владелец "Ингульца" сообщил о смерти сына

Фото: Виталий Поворознюк (Facebook Александра Поворознюка)
Автор: Андрей Костенко

В понедельник, 7 октября, скончался сын владельца и президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка - Виталий. Ему было 34 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Facebook Александра Поворознюка.

Причина смерти пока неизвестна. О трагедии президент "Ингульца" написал на собственной странице в соцсети. Александр Поворознюк сообщил, что похороны состоятся 8 октября в 12 часов.

"Сегодня умер мой сын... Виталий умный, честный, самоотверженно работал и я видел, какие он делает успехи... Никогда не мог подумать, что буду хоронить своего сына. Виталий достойно прожил свою слишком короткую жизнь, ему было всего 34 года", – говорится в сообщении.

В августе этого года едва не погиб и сам президент "Ингульца". Следуя на выездной матч своего клуба в Кубке Украины, он не справился с управлением и попал в ДТП. Автомобиль получил значительные повреждения, однако сам Александр Поворознюк обошелся без серьезных травм.

Напомним, что 4 октября скончался экстренер сборной Украины и бывший президент Федерации футбола Анатолий Коньков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол