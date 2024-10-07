Владелец "Ингульца" сообщил о смерти сына

В понедельник, 7 октября, скончался сын владельца и президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка - Виталий. Ему было 34 года.

Причина смерти пока неизвестна. О трагедии президент "Ингульца" написал на собственной странице в соцсети. Александр Поворознюк сообщил, что похороны состоятся 8 октября в 12 часов.

"Сегодня умер мой сын... Виталий умный, честный, самоотверженно работал и я видел, какие он делает успехи... Никогда не мог подумать, что буду хоронить своего сына. Виталий достойно прожил свою слишком короткую жизнь, ему было всего 34 года", – говорится в сообщении.

В августе этого года едва не погиб и сам президент "Ингульца". Следуя на выездной матч своего клуба в Кубке Украины, он не справился с управлением и попал в ДТП. Автомобиль получил значительные повреждения, однако сам Александр Поворознюк обошелся без серьезных травм.