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Владелец "Ингульца" сообщил о смерти сына

Петрово, Понедельник 07 октября 2024 17:33
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Владелец "Ингульца" сообщил о смерти сына Фото: Виталий Поворознюк (Facebook Александра Поворознюка)
Автор: Андрей Костенко

В понедельник, 7 октября, скончался сын владельца и президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка - Виталий. Ему было 34 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Facebook Александра Поворознюка.

Причина смерти пока неизвестна. О трагедии президент "Ингульца" написал на собственной странице в соцсети. Александр Поворознюк сообщил, что похороны состоятся 8 октября в 12 часов.

"Сегодня умер мой сын... Виталий умный, честный, самоотверженно работал и я видел, какие он делает успехи... Никогда не мог подумать, что буду хоронить своего сына. Виталий достойно прожил свою слишком короткую жизнь, ему было всего 34 года", – говорится в сообщении.

В августе этого года едва не погиб и сам президент "Ингульца". Следуя на выездной матч своего клуба в Кубке Украины, он не справился с управлением и попал в ДТП. Автомобиль получил значительные повреждения, однако сам Александр Поворознюк обошелся без серьезных травм.

Напомним, что 4 октября скончался экстренер сборной Украины и бывший президент Федерации футбола Анатолий Коньков.

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