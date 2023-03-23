RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Устроили россиянам ад. Спецназ СБУ показал результат своей работы за неделю

Фото: спецназ СБУ показал результат своей работы через неделю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За последние пять дней спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ из группы "Белые волки" уничтожили 22 цели, среди которых танки, БМП, блиндажи и другое.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как отмечает СБУ, спецназ уничтожил:

  • 14 танков;
  • 4 БМП;
  • 2 блиндажа с пехотой противника;
  • 1 спецмашину для разминирования;
  • 1 склад с боеприпасами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно спецназначители СБУ "Белые Волки" уничтожили десять единиц вражеских танков всего за одну ночь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности Украины