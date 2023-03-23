Устроили россиянам ад. Спецназ СБУ показал результат своей работы за неделю

За последние пять дней спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ из группы "Белые волки" уничтожили 22 цели, среди которых танки, БМП, блиндажи и другое.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно спецназначители СБУ "Белые Волки" уничтожили десять единиц вражеских танков всего за одну ночь.

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