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Устроили россиянам ад. Спецназ СБУ показал результат своей работы за неделю

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Четверг 23 марта 2023 11:39
Автор: Сергей Пышкин

За последние пять дней спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ из группы "Белые волки" уничтожили 22 цели, среди которых танки, БМП, блиндажи и другое.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как отмечает СБУ, спецназ уничтожил:

  • 14 танков;
  • 4 БМП;
  • 2 блиндажа с пехотой противника;
  • 1 спецмашину для разминирования;
  • 1 склад с боеприпасами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно спецназначители СБУ "Белые Волки" уничтожили десять единиц вражеских танков всего за одну ночь.

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