Во Владивостоке избили дипломата ЕС: российского посла вызвали "на ковер"

В российском Владивостоке напали на европейского дипломата. Евросоюз вызывает "на ковер" для объяснений посла РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам спикера ЕС Анитты Хиппер, Европейский Союз вызвал посла России в Брюсселе для объяснений после нападения на чиновника в городе Владивосток в прошлом месяце.

"Мы осуждаем любое насилие в отношении дипломатов ЕС. Они должны иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и запугивания. Безопасность наших сотрудников является первоочередной, и мы будем продолжать пересматривать защиту наших дипломатических сотрудников ", - заявила спикер ЕС.

Нападение на дипломата ЕС

Как известно, на европейского дипломата напали во Владивостоке 26 мая. Имя чиновника, гражданство и состояние здоровья не разглашаются.

Однако немецкое издание Der Spiegel сообщило, что пострадала дипломат из Румынии, которая приехала в российский город по официальным делам.

По данным СМИ, на женщину напали после того, как она вышла из отеля на утреннюю прогулку. Возле нее остановилась машина, из которой вышли двое мужчин. Ей угрожали, а затем избили.

Немецкое издание со ссылкой на дипломатические источники ЕС сообщает, что мужчины якобы работают на российские спецслужбы.