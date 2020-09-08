Володимир Зеленський і Борис Ложкін відкриють KJF 2020

8-9 вересня найвпливовіші політики, бізнесмени та громадські діячі будуть обговорювати актуальні проблеми єврейської громади і глобальні виклики в рамках Kyiv Jewish Forum 2020. Відкриють форум президент України Володимир Зеленський і президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, повідомляє The Jerusalem Post.

Участь у KJF 2020 також візьмуть змінний прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, мер Києва Віталій Кличко, історик Сергій Плохій, правозахисник Натан Щаранський і багато інших.

Як заявив Борис Ложкін, сьогодні Україна посідає останнє місце за рівнем антисемітизму серед країн Центральної Європи, а єврейські організації стають все більш значущими в житті українського суспільства.

«Ми спостерігаємо відродження життя єврейської громади в Україні. Дуже активні як релігійні організації, так і нерелігійні. Працюють єврейські центри, єврейські школи, ресторани кошерної кухні. А кількість євреїв в Україні на даний момент сягає 200 тисяч», - зазначив президент Єврейської конфедерації України.

Саме тому Kyiv Jewish Forum став глобальною мультинаціональною платформою для обговорення проблем, що хвилюють єврейську спільноту та весь світ, таких як боротьба з тероризмом і ксенофобією, побудова більш безпечного і толерантного суспільства, вивчення й усвідомлення найбільш драматичних сторінок історії для того, щоб уникнути повторення кривавих трагедій у майбутньому.

Kyiv Jewish Forum 2020 організовано Єврейською конфедерацією України у партнерстві з The Jerusalem Post. За словами президента ЄКУ Бориса Ложкіна, «Kyiv Jewish Forum відкрив перед єврейською спільнотою нові можливості. Дискусійних майданчиків і тем для обговорення буде більше, а зворотній зв'язок стане більш ефективним. Стежити за ходом дискусій і залишати коментарі до записів можна тут: https://congress.jpost.com/jcu2020/

Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum пройшов у Києві 2019 року, зібравши понад 500 учасників з десятків країн світу.