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Володимир Кличко претендує на звання кращого боксера десятиліття

Новини » Спорт     17.12.2019 - 10:20
Володимир Кличко претендує на звання кращого боксера десятиліття
Фото: Володимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Переможця номінації виберуть американські журналісти

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко претендує на звання кращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Також на нагороду Joe Louis Fighter of the Decade претендують американці Флойд Мейвезер і Андре Уорд, філіппінець Менні Паккьяо і мексиканець Сауль Альварес.

Переможець номінації буде названий 17 січня. Ця нагорода вручається вже втретє, до цього її володарями були Рой Джонс-молодший (1990-1999) і Пакьяо (2000-2009).

На даний момент Кличко, Мейвезер і Уорд вже завершили професійні кар'єри.

Кличко-молодший провів свій останній бій у квітні 2017 року, коли нокаутом поступився Ентоні Джошуа. З того часу він продовжує тренуватися і не спростовує чутки про те, що одного разу може повернутися в ринг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Кличко провів переговори про можливість проведення трьох заключних боїв.

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