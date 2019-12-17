Фото: Володимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Переможця номінації виберуть американські журналісти

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко претендує на звання кращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Також на нагороду Joe Louis Fighter of the Decade претендують американці Флойд Мейвезер і Андре Уорд, філіппінець Менні Паккьяо і мексиканець Сауль Альварес.

BWAA Fighter of the Decade nominees:



Joe Louis Fighter of the Decade nominees:

Canelo Alvarez

Wladimir Klitschko

Floyd Mayweather Jr.

Manny Pacquiao

Andre Ward — BWAA (@boxingwriters) December 16, 2019

Переможець номінації буде названий 17 січня. Ця нагорода вручається вже втретє, до цього її володарями були Рой Джонс-молодший (1990-1999) і Пакьяо (2000-2009).

На даний момент Кличко, Мейвезер і Уорд вже завершили професійні кар'єри.

Кличко-молодший провів свій останній бій у квітні 2017 року, коли нокаутом поступився Ентоні Джошуа. З того часу він продовжує тренуватися і не спростовує чутки про те, що одного разу може повернутися в ринг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Кличко провів переговори про можливість проведення трьох заключних боїв.