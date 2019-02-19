Власники Chanel призначили наступника Карла Лагерфельда

Віржині Віар була правою рукою Лагерфельда

Пост креативного директора Chanel займет глава креативной студии модного дома Виржини Виар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europa 1 со ссылкой на заявление Chanel.

Сообщается, Виржини Виар была правой рукой Лагерфельда. Она пришла в Chanel в 1987 году и проработала вместе с Лагерфельдом более 30 лет.

Отметим, Карл Лагерфельд умер утром 19 февраля в возрасте 85 лет. Накануне ночью он был госпитализирован.

В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где сначала работал над созданием коллекций прет-а-порте. Основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld. Также известен как создатель духов, в частности, аромата Chloé. Увлекался фотографией, написал несколько книг, открыл в Париже собственную художественную галерею, а также основал издательский дом.

Отметим, в декабре Лагерфельд в Нью-Йорке провел показ 17-й коллекции Chanel под названием Métiers d'Art. Для этой коллекции дизайнер вдохновился тематикой Древнего Египта, с его богатством и роскошью.