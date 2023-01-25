Власти КНДР ввели в столице карантин из-за неназванного заболевания

Власти Северной Кореи ввели в Пхеньяне пятидневный карантин из-за роста числа случаев неназванного респираторного заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В уведомлении Минздрава КНДР не упоминается COVID-19, но говорится, что жители города должны оставаться в своих домах до конца воскресенья и должны проходить температурный скрининг несколько раз в день.
Ранее поступали сообщения о том, что жители Пхеньяна, похоже, запасаются товарами в ожидании ужесточения карантинных мер. Неясно, ввели ли другие районы страны новые ограничения.
Северная Корея признала свою первую вспышку COVID-19 в прошлом году, но к августу объявила о победе над вирусом. В КНДР так и не сообщили, сколько людей заразилось COVID, так как у властей нет средств для проведения широкомасштабного тестирования.
Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о намерении увеличить ядерный арсенал КНДР и призвал к созданию межконтинентальных баллистических ракет.
Также сообщалось, что на фабриках Северной Кореи начались работы по пошиву зимней формы для военных РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.