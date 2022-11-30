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Власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт

Фото: Власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Испанские власти рассматривают взрыв в посольстве Украины, который произошел сегодня, 30 ноября, как теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной судебной коллегии Испании, приводимое Europa Press.

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение рассматривать инцидент в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства как предполагаемый террористический акт.

Напомним, что в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадавший.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств Украины. Это произошло после взрыва у украинского дипведомства в Мадриде.

Конверт со взрывчаткой, который сдетонировал сегодня в здании дипломатического представительства Украины в Испании, был адресован послу Сергею Погорельцеву.

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ИспанияТерактВзрыв