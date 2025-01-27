"Крайне маловероятно": в Китае опровергли версию ЦРУ об утечке COVID-19 из лаборатории

ЦРУ изменило мнение о причинах появления COVID-19

Напомним, на днях NYT сообщало, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) изменило свое мнение о причинах вспышки коронавируса COVID-19. Американская разведка теперь склоняется к утечке коронавируса из китайской лаборатории в Ухане.

Как отмечается, американская разведка годами заявляла, что не имеет достаточно информации, чтобы сделать четкий вывод, каким путем возникла пандемия COVID-19. Было две основные версии - возникновение вируса естественным путем на рынке в Ухане или случайная утечка из уханьской исследовательской лаборатории.

Но, по данным NYT, на прошлой неделе ЦРУ выдало новую оценку, в которой аналитики склоняются к теории об утечке из лаборатории. Изменение позиции, как рассказали изданию неназванные чиновники, не связано с какими-то новыми разведданными. Но анализ частично опирается на изучение условий в лабораториях высокого уровня безопасности в Ухане до начала пандемии.

В то же время пресс-секретарь ЦРУ заявила, что другая теория (о рынке) остается вероятной тоже, а потому управление продолжит оценивать любую новую достоверную разведывательную информацию, которая станет доступной.

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