"Крайне маловероятно": в Китае опровергли версию ЦРУ об утечке COVID-19 из лаборатории

В Министерстве иностранных дел Китая опроверг утверждение ЦРУ об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Эту версию назвали "крайне маловероятной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин во время брифинга.

Она призвала США прекратить политизировать и инструментализировать вопрос поиска происхождения коронавируса, обвинять другие страны, как можно быстрее отреагировать на обоснованные опасения международного сообщества, взять на себя инициативу по обмену данными о ранних предполагаемых случаях в Китае с ВОЗ, а также прояснить сомнения соответствующих биологических лабораторий США и дать ответственное объяснение миру.

"Утечка из лаборатории крайне маловероятна - это авторитетный научный вывод, сделанный совместной экспертной группой Китая и ВОЗ на основе выездов в соответствующие лаборатории в Ухане и углубленных обменов с соответствующими научными исследователями, который был широко признан международным и научным сообществом", - сказала Мао Нин.

ЦРУ изменило мнение о причинах появления COVID-19

Напомним, на днях NYT сообщало, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) изменило свое мнение о причинах вспышки коронавируса COVID-19. Американская разведка теперь склоняется к утечке коронавируса из китайской лаборатории в Ухане.

Как отмечается, американская разведка годами заявляла, что не имеет достаточно информации, чтобы сделать четкий вывод, каким путем возникла пандемия COVID-19. Было две основные версии - возникновение вируса естественным путем на рынке в Ухане или случайная утечка из уханьской исследовательской лаборатории.

Но, по данным NYT, на прошлой неделе ЦРУ выдало новую оценку, в которой аналитики склоняются к теории об утечке из лаборатории. Изменение позиции, как рассказали изданию неназванные чиновники, не связано с какими-то новыми разведданными. Но анализ частично опирается на изучение условий в лабораториях высокого уровня безопасности в Ухане до начала пандемии.

В то же время пресс-секретарь ЦРУ заявила, что другая теория (о рынке) остается вероятной тоже, а потому управление продолжит оценивать любую новую достоверную разведывательную информацию, которая станет доступной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.