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Визит Зеленского в США будет продуктивным, Пентагон продолжит помощь, - Умеров

Вторник 12 декабря 2023 19:20
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Визит Зеленского в США будет продуктивным, Пентагон продолжит помощь, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет продуктивным в плане дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона. В Пентагоне уже заверили о продолжении военно-техническом и финансовой помощи нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова на брифинге с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом 12 декабря.

Чиновник подчеркнул, что Штаты и другие партнеры Украины много раз подтверждали намерение продолжать поддержку на долгосрочной основе

"Во-первых, США и другие наши партнеры несколько десятков раз подтверждали, что будут поддерживать нас на долгосрочной основе. Никаких срочных вещей у нас с ними нет, у нас есть рабочие плановые визиты", - рассказал Умеров.

По его словам, в этом плане украинский президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США, который сообщил, что "будет продолжение военно-технической и финансовой помощи".

"В этом плане также рабочий визит Зеленского будет продуктивным, потому что визит с Байденом (президентом США Джо Байденом - ред.) и другими коллегами. Здесь никаких вопросов, что-то срочное, что-то произошло, я не вижу", - подчеркивает глава МОУ.

В то же время министр высказался о попытках российских пропагандистов устроить информационные атаки и распространять фейки о якобы проблемах с поддержкой Украины партнерами.

"К сожалению, я вижу другие отрицательные вещи. Всегда все воспринимается как измена и россияне делают это намеренно. Они хотят показать, что партнеры нас не поддерживают, что ссоры, что это непродуктивно. Это все ложь и пропаганда, поэтому прошу быть внимательными", - рассказал Умеров.

Глава МОУ отметил, что Штаты и другие страны-партнеры "ни разу не сомневались, что будут продолжать поддержку".

"Все наши планы идут согласно рабочим графикам", - резюмировал он.

Визит Зеленского в Вашингтон и ситуация с пакетом помощи

Напомним, еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США по приглашению президента Джо Байдена. Он уже успел встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, а также главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Также сообщалось, что сегодня, 12 декабря, Зеленский прибыл в Конгресс США. Там у него запланировано несколько встреч. Кроме визита в Конгресс, у Зеленского сегодня запланирована встреча с Байденом.

Ранее сегодня Зеленский рассказал о проведении встречи в Сенате США, на которой рассказал американским политикам о безопасности и экономической ситуации, и ответил на их вопросы.

Визит украинского президента в Штаты происходит на фоне разногласий в Конгрессе насчет пакета, в который входит новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов. Республиканцы требуют от Белого дома, чтобы тот учел их предложения по усилению безопасности границ.

Детальнее о поездке украинского президента можете узнать в материале РБК-Украина.

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