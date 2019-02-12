Візит Порошенка в Молдову не планується, - посольство

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У робочому графіку Порошенко не передбачено візитів в Молдову

У робочому графіку президента України Петра Порошенка не передбачено візитів в Молдову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Молдові.

"У робочому графіку глави Української держави - президента України Петра Порошенка візитів в Республіку Молдова не передбачено. Посольство України не коментує інформацію в ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Раніше на телеканалі Accent TV президент Молдови Ігор Додон повідомив, що Порошенко прилетить в Кишинів 13 лютого. Він зазначив, що не зустрінеться зі своїм українським колегою, так як це було б втручанням у вибори в сусідній державі.

Пізніше прес-секретар міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Олександр Ройтман заявив, що візит Порошенка в Молдову перенесли.

Ройтман заявив, що візит Петра Порошенка до Молдови дійсно готували, але вирішили перенести на інший термін, він не уточнив, на який саме. Крім того, Ройтман підкреслив, що Порошенко не збирався зустрічатися з президентом Молдови Ігорем Додоном.